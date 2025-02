¿Cuándo se enamoró de Christian Cueva? Pamela Franco sorprende con su respuesta

En medio de su éxito en los escenarios, Pamela Franco fue una de las invitadas especiales al 27 aniversario de Explosión de Iquitos. Durante su presentación, la cantante fue abordada por la prensa y no dudó en aclarar detalles sobre su vida profesional y su relación con el futbolista Christian Cueva.

Pamela Franco habló dese cuándo está enamorada de Cueva

Tras su llegada a Iquitos, Pamela Franco brindó declaraciones al programa "Amor y Fuego". Consultada sobre el inicio de su relación con Christian Cueva, la cantante prefirió no precisar fechas, asegurando que hacerlo generaría más especulaciones. Su respuesta se dio luego de que el futbolista confesara que está enamorado de ella desde 2018.

"Escúchame, si te respondo eso, sería una primicia porque nadie lo sabe. Sigan hablando que soy interesada, que soy lo peor, pero eso queda aquí", expresó la artista llevándose la mano al pecho.

Además, respondió a las críticas por su relación con Cueva, asegurando que no dará su "versión de los hechos", ya que cada quien creerá lo que desee.

"No existe mi verdad ni su verdad, solo una verdad, pero a nadie le importa porque cada quien cree lo que quiere", sentenció.

La cantante también bromeó sobre los comentarios que la tildan de "mantenida" por su relación con el futbolista. A pesar de esta situación, Pamela se mostró con el mejor ánimo para abordar el tema.

"Si para la próxima me sacan mi estado de cuenta y ven todo lo que él me deposita, porque según dicen que me mantiene, no sé qué hago trabajando. No duermo, estoy de boleto, soy masoquista", dijo con sarcasmo.

Reacciones a las declaraciones de Pamela Franco

El programa "Amor y Fuego" también compartió imágenes de la presentación de Pamela Franco en el aniversario de Explosión de Iquitos, así como su llegada al aeropuerto. En diálogo con los conductores Rodrígo González y Gigi Mitre, la cantante reafirmó su postura.

"Estoy tranquila, estoy trabajando. Si tienen un concepto de mí, bueno, qué voy a hacer, es su opinión", comentó.

Ante esto, Rodrigo González aseguró que sus críticas hacia la cantante no son algo personal, sino simplemente comentarios sobre lo que ella misma expone en televisión.

"Ahora, lo que sí, a ella no le entran balas, y eso es algo que celebro porque hay muchas otras personas que se pican. Si no les gusta lo que piensas o lo que opinas, te obligan a avalar y seguirles la cuerda para que no te tomen odio ni crean que esto es algo personal. Ella, con todo lo que venimos diciendo, igual se para y dice: 'Nadie sabe lo de nadie'. Y efectivamente, nuestra opinión se basa únicamente en lo que tú dejas ver...", dijo el popular "Peluchín".

Por su parte, Gigi Mitre dejó en claro que las respuestas de Pamela Franco no la convencieron. "Su versión no me cuadra del todo", sentenció la presentadora, dejando abierta la discusión sobre la relación entre la cantante y el futbolista.

Pamela Franco continúa enfocada en su carrera musical mientras enfrenta críticas sobre su relación con Christian Cueva. Sus recientes declaraciones reflejan una actitud firme ante los rumores, sin dar mayor importancia a los comentarios externos.