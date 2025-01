¿Besos en discoteca? Handa responde a los rumores de su vínculo con Jonathan Maicelo: "Es el ángulo"

La cantante urbana Handa ha generado revuelo en redes sociales tras la aparición de Jonathan Maicelo en su videoclip "Perra era". Las imágenes los muestran muy juntos, despertando rumores sobre un posible romance. ¿Están saliendo? ¿Se están conociendo? La artista se pronunció al respecto en una reciente entrevista con "Todo se filtra" y dejó en claro su postura.

Desde que se estrenó el videoclip, las especulaciones no han parado. Ante la pregunta sobre su relación con el boxeador Jonathan Maicelo, Handa aclaró que recién están conociéndose.

"Recién lo he conocido, estamos hablando, me parece un buen chico. Realmente no me dejo llevar por lo que veo en Internet, porque sé que hablan mal de la gente siempre, tendría yo que conocer a la otra parte y saber su vida. La verdad, no la conozco. Pero no estoy prejuzgando a las personas. Solamente estoy conociendo", afirmó para "Todo se filtra".