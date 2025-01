Samantha Batallanos se BURLA del beso entre Maicelo y Nadeska Widausky: "Ya regresó a su nivel"

Jonathan Maicelo fue captado besando a la modelo Nadeska Widausky, desatando rumores de una posible nueva relación. Ante ello, su exnovia Samantha Batallanos se burló del boxeador, asegurando que está completamente fuera de su vida.

La ex Miss Grand Perú conversó en exclusiva con un conocido diario local y aseguró que este 2025 lo empieza con mucho trabajo de por medio, lo cual incluye viajes al interior del país y posiblemente al extranjero. Además, confesó estar en conversaciones para ingresar a un reality.

Respecto al beso de Maicelo y Nadeska, actualmente se encuentra enfocada en hacer crecer su carrera y pasar tiempo con su familia.

"Ja, ja, ja, ¿qué le queda al pobre? Pues hace rato que ya regresó a su nivel. La verdad no está en mi radar para nada, estoy en otra etapa de mi vida y ya no me interesa nada del pasado, ni hombres porque son solo distracciones y eso es lo que menos quiero ahora que me está yendo tan bien. Mi enfoque es mi carrera y mi familia", expresó en diálogo con Trome.