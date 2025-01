¡Qué fue! Cristorata bloqueado un año de plataforma de streaming tras corte en transmisión en vivo

El streamer peruano Cristorata ha dejado a sus seguidores sorprendidos después de ser bloqueado por un año de una plataforma de streaming, tras un corte inesperado durante una de sus transmisiones en vivo. El joven, conocido por su contenido humorístico, no ocultó su sorpresa y tristeza al recibir la noticia, aclarando lo sucedido en sus redes sociales.

Todo ocurrió este miércoles cuando Cristorata, que se encuentra en plena expansión en la plataforma Kick, estaba transmitiendo en vivo. Durante su stream, el joven interactuaba con varios usuarios de OmeTV, una función de Kick que permite hablar con personas de diferentes países a través de video.

Mientras charlaba con chicas argentinas, la transmisión se cortó de forma abrupta y su nombre de usuario desapareció de la plataforma, dejando a sus miles de seguidores desconcertados.

¿La razón del baneo? Rápidamente, Cristorata compartió sus sospechas con Diego Aliaga, conocido como 'Diealis', quien ya había pasado por una situación similar. El streamer peruano explicó que cree que la suspensión se debió a la sospecha de que estaba conversando con menores de edad, algo que está estrictamente prohibido en Kick.

Aunque 'Diealis' le aseguró que el baneo podría ser temporal y que podría apelar, señalando que no sabía que las chicas eran menores, Cristorata se mostró preocupado por la magnitud de la sanción. Por otro lado, Danfonseka fue quien reveló que Cristorata había sido bloqueado de Kick por un año,

"Me dijo que va a apelar y va a esperar a ver qué pasa", comentó Danfonseka, otro influencer cercano a Cristorata. "Me dejó atónito, frío, mano. No puede ser posible", expresó visiblemente sorprendido por el castigo impuesto por Kick.