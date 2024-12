Francisca Aronsson sorprende tras hablar sobre los 'coqueteos' con tiktoker Cristorata: "No todo es show"

La actriz Francisca Aronsson, conocida por su papel en 'Pituca sin lucas', se sinceró sobre su relación con el tiktoker Cristorata, generando revuelo en redes sociales. En una reciente entrevista, la popular 'Pecas' admitió que sus interacciones no son solo parte del espectáculo, ya que ha comenzado a experimentar emociones más profundas hacia el streamer.

Durante su participación en 'La habitación de Henry Spencer', Francisca compartió que, aunque no mantienen una relación sentimental, la química entre ambos ha sido innegable. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una reciente conversación en 'La habitación de Henry Spencer', Francisca Aronsson reveló que, a pesar de no tener un vínculo romántico con Cristorata, sus encuentros han generado emociones significativas en ella.

La actriz, quien al principio consideraba sus interacciones como meras actuaciones, reveló que con el paso del tiempo comenzó a experimentar "una chispa" especial.

"Voy a ser sincera, no todo es show. Aunque estés actuando, tu cuerpo siente. Me generan cosas, ni siquiera podría decirte qué porque no lo sé" , expresó, dejando entrever que sus emociones han evolucionado más allá de lo superficial.

El conflicto entre Francisca Aronsson y Marina Gold, conocida por su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos, surgió durante la celebración del cumpleaños de Cristorata, donde ambas se encontraron por primera vez. Aunque en público intentaron mantener una actitud cordial, la tensión se hizo evidente a través de comentarios sarcásticos, lo que generó especulaciones sobre una posible enemistad.

Marina Gold no tardó en responder a las afirmaciones de Francisca durante una transmisión en vivo, manifestando su descontento. "¿Qué preferías, Pecas? ¿Que me presentaran y que te ignorara? Si lo hacía, me iban a funar a mí. Solo fui cortés contigo, agradece eso. Me caíste increíble, pero hablé bien de ti luego del cumpleaños, fuera de cámaras también", afirmó Gold, dejando claro que su intención no era ofender.