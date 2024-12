Natalie Vértiz dedica tierno mensaje de cumpleaños a su esposo Yaco Eskenazi: "Mi compañero de vida"

Natalie Vértiz publicó un emotivo mensaje, a través de Instagram, para su esposo Yaco Eskenazi por su cumpleaños número 45. La conductora compartió un total de 19 imágenes que capturan momentos significativos de su relación, manifestando su amor de una manera especial y conmovedora.

Con sus palabras, Natalie Vértiz reconoció lo importante que es Yaco Eskenazi en su vida. Lo más conmovedor de su mensaje fue lo que escribió a continuación:

"Que suerte tenerte y saber que puedo contar contigo. Siempre se me quedan cortas las palabras porque me gusta demostrarte mi amor en persona, pero, ¡te amo! Mi grinch pero con el corazón de oro más lindo, ¡con las mil y un historias por contar! ¡Tantos cumpleaños juntos, qué dicha! Que la vida siempre nos de motivos para celebrar mi amor, WE LOVE YOU! ¡Juntos en esta y mil vidas más!", concluyó el mensaje, que publicó en su feed de Instagram y estuvo acompañado de 19 fotos de Yaco Eskenazi, algunas con Natalie.