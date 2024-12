¡Emotivo! Ethel Pozo rompe en llanto tras importante logro de su hija: "No lo puedo evitar"

La conductora Ethel Pozo compartió un conmovedor video donde se quiebra al lado de su hija, quien acaba de culminar una importante etapa en su vida. La emoción de la conductora de televisión ha conmovido a sus seguidores en redes sociales.

Recientemente, Ethel Pozo regresó de unas vacaciones en Jamaica junto a su esposo Julián Alexander, donde celebraron su aniversario de bodas. A su regreso, la figura pública decidió compartir un momento íntimo y emotivo con su hija mayor, Doménica. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, ha compartido en sus redes sociales momentos significativos de su vida familiar, destacando la reciente graduación de su hija menor, Luana. La influencer no perdió la oportunidad de publicar un video donde celebra este hito, marcando el cierre de una etapa escolar importante para la pequeña.

La graduación se convierte así en un evento memorable que Pozo comparte con sus seguidores, reflejando la alegría y el orgullo de su familia en este nuevo capítulo. La conductora de América Hoy compartió un emotivo video en el que aparece abrazando a una adolescente vestida con toga y birrete, símbolos de su graduación. En el clip, la figura pública comienza con tranquilidad, pero pronto se deja llevar por la emoción.

"Ay, hijita, ya sabes que este día voy a llorar mucho, pero... es de felicidad. Ay", expresa antes de cubrirse el rostro con las manos debido a las lágrimas. En la descripción de su publicación, añadió: "Hoy no lo puedo evitar, mi bebé se gradúa", reflejando así su orgullo y alegría en este significativo momento.

Ethel Pozo, conductora de 'América Hoy', compartió recientemente sus experiencias al frente del programa, destacando que uno de los mayores retos ha sido opinar sobre la vida de las figuras de Chollywood. En una entrevista con un medio local, la figura pública confesó que desde el inicio no se sintió a gusto con esta dinámica, lo que ha representado una dificultad constante en su labor como presentadora.

"Arranqué en la conducción en 2017 y lo más difícil, sin duda alguna, ha sido el programa en vivo, América Hoy, porque dentro de los temas psicológicos o de coyuntura de espectáculos se me exige dar un punto de vista, representar a alguna persona que está viendo el programa", empezó diciendo.

"A mí no me gusta hablar de la gente, de su vida privada, eso ha sido un reto para mí. Me llevo bien con las dos (Brunella y Janet). Tenemos un grupito muy especial y en él estamos comentando de todo, de lo que nos pasa como mujeres en el día a día, consejos. Hemos logrado tener una bonita amistad", dijo a Trome.