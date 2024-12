¡De infarto! Gabriela Serpa prepara calendario 2025 con fotos que harán volar tu imaginación

La popular actriz cómica Gabriela Serpa, conocida por su participación en JB en ATV, ha anunciado el lanzamiento de su esperado calendario 2025, que promete deslumbrar a sus seguidores con doce fotografías espectaculares. Este calendario, que ya está disponible para su compra a través de sus redes sociales, se perfila como un regalo ideal para la próxima temporada navideña.

En una reciente entrevista con Magaly TV, La Firme, Serpa compartió detalles sobre este proyecto, asegurando que las imágenes capturarán su despampanante figura. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aquellos que adquieran el producto tendrán la oportunidad de acceder a un 'contenido exclusivo', aunque la artista no ha proporcionado más información al respecto. En su cuenta de Instagram, ya se encuentra disponible un enlace que permite a los interesados comunicarse a través de WhatsApp para solicitar el calendario de infarto.

Recientemente, Gabriela Serpa fue invitada al podcast 'Todo good', donde tuvo un interesante diálogo con Víctor Caballero, conocido en las redes sociales como Curwen. Este periodista, que se ha especializado en el análisis político durante varios años, reveló que la actriz cómica es su 'crush'.

En medio de la charla, Serpa indagó sobre el estado civil de Caballero y su edad, además de hacerle una advertencia contundente. En ese sentido, ambos evidenciaron complicidad en la conversación, lo cual llamó la atención de los usuarios.

"Fue muy halagador y tierno de su parte, me hizo sentir linda, como toda mujer le gusta que la halagen. No me gustan tímidos, pero me pareció culto, leído, tiene buenos libros, el tema político no es mucho de mi interés...", dijo Gabriela Serpa en declaraciones para el programa de Magaly Medina.