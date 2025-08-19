Hermana de peruana hallada sin vida en EE.UU. exige justicia: "El padre de mis sobrinos dio tres versiones distintas"

El pasado 9 de agosto, la peruana Sheylla Gutiérrez fue anunciada como desaparecida en Estados Unidos por sus familiares. Ahora ha sido hallada sin vida y su pareja Josimar Cabrera se encuentra desaparecido, luego de que repatriaran a sus menores hijos al Perú. La hermana de la joven pide justicia y que se capture al sospechoso.

Hermana de Sheylla sale a contar

Por medio de una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', la joven Jesy Gutiérrez de apareció junto a la abogada de la familia para confirmar que el cuerpo encontrado en Estados Unidos envuelta con cortinas verdes, es de su hermana Sheylla Gutiérrez.

"Ella fue encontrado en las cortinas verdes. En el video donde todo el mundo ha visto donde sale arrastrando el bulto que es mi hermana. La dejó en los pies de una montaña, la policía me llamó y me dijo que la encontraron en una posición de encapsulada. El homicidio confirmado que fue dado de manera cruel", expresó la joven muy acongojada.

Como se conoce, el sospechoso de este crimen sería la pareja de Sheylla, quien hasta el momento está desaparecido. Incluso, hay un video donde se observa a Josimar Cabrera arrastrando aparentemente a la peruana envuelta de una cortina verde, esto fue captado por las cámaras de los vecinos.

A pesar de que se declaró inocente, se desconoce su paradero y solo su abogado sale en su defensa ante la justicia: "Le preguntan al abogado dónde está su representado de este señor, y no está. Estaría pensando que trataría de distraer a la población, de prolongar y dilatarla. No vaya ser que en cualquier momento desaparezca".

¡Piden que el sospechoso sea encontrado!

Según reveló Jesy Gutiérrez, ha revelado que como el crimen se cometió en Estados Unidos y está en investigación, en Perú no han podido capturarlo cuando llegó con sus sobrinos. Además, el sospechoso aún no tendría una orden de captura hasta que terminen las investigación.

"Nosotros como familia invocamos por favor que lo tengan rastreado para que sepan de su paradero. Este hombre ha dado tres versiones distintas, primero dijo que a mi hermana le había agarrado el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Como segunda versión, que había sido víctima de un accidente, y el tercero que había fugado con un hombre abandonado a sus hijos", expresó.

Es así como Jesy Gutiérrez pide que las investigaciones avancen de inmediato y se puede ordenar la captura del sospechoso Josimar Cabrera, pareja y padre de los hijos de su hermana Sheylla, mujer peruana hallada sin vida en Estados Unidos después de estar desaparecida por 20 días.