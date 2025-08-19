RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Darinka Ramírez festejó con su hija el Día del Niño mientras Farfán brilló por su ausencia: usuarios reaccionan

La influencer compartió un tierno momento con su hija durante el Día del Niño y usuarios la respaldan tras la evidente ausencia de Jefferson Farfán, quién no compartió nada de la menor.

Darinka Ramírez celebra el Día del Niño con su hija mientras Farfán brilla por su ausencia.
19/08/2025

Darinka Ramírez volvió a captar la atención del público tras compartir un emotivo momento vivido con su hija menor, en plena controversia por la ausencia de Jefferson Farfán en la segunda cita de conciliación sobre la pensión de la menor. La influencer peruana aprovechó la celebración del Día del Niño para pasar un día especial con su primogénita y demostrar su cariño en redes sociales.

Darinka comparte un día especial con su hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, Darinka mostró cómo celebró junto a su primogénita. La influencer llevó a su hija a pasear a una granja, donde ambas disfrutaron de diversas actividades y compartieron risas durante toda la jornada. En un video publicado, Darinka escribió:

"Princesa de mi corazón. Feliz día del niño a mi bebé y a todos sus príncipes o princesas", dejando ver el profundo cariño que siente por su hija.

Los seguidores de la influencer no tardaron en reaccionar a las imágenes y videos, mostrando su apoyo frente a la ausencia de Farfán y resaltando la importancia del tiempo compartido con los hijos. 

"Ni todo el dinero del mundo reemplaza el tiempo con los hijos, más aún cuando están pequeños. ¡Feliz día del niño, Luhana!", comentó un usuario. Otro añadió: "Demasiado cierto, los hijos esperan con mucho amor al padre ausente. El dinero no puede tapar ese vacío, pero bueno, se lo pierde. En la vejez le dolerá".

Los mensajes reflejan la conexión que Darinka mantiene con su hija y cómo su presencia se convierte en un elemento fundamental en su crecimiento y felicidad.

Jefferson Farfán y su celebración del Día del Niño

Por su parte, Jefferson Farfán se limitó a publicar mensajes generales en sus redes sociales durante el Día del Niño, sin mostrar interacción directa con su hija menor. El exdelantero utilizó su cuenta de Instagram para compartir:

"Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos", acompañado de emoticones de dinero, una escoba y una cara sonriente, en un contexto marcado por su reciente victoria judicial contra Magaly Medina por 300 mil soles.

En otra publicación, Farfán apareció junto a su actual pareja, Xiomy Kanashiro, mientras entrenaba, y envió un saludo general por la fecha:

"Buenos días, mis galácticos. Feliz día del niño para todos esos niños hermosos, un besote en especial para mis hijos, los amo. Acá entrenando domingo, dame luz bebé". Sin embargo, no compartió fotos ni mensajes directos dedicados a su hija menor, reafirmando la distancia que mantiene con ella.

La celebración del Día del Niño dejó en evidencia las diferencias en la relación parental. Mientras Darinka Ramírez se centró en disfrutar con su hija y fortalecer sus lazos, Jefferson Farfán optó por mensajes generales y momentos públicos con su pareja, lo que generó reacciones encontradas entre los seguidores y medios de comunicación.

