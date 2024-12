Ignacio Baladán confiesa que terminó con sus salientes para estar con 'La Segura': "Corté todos los snacks"

En los últimos meses, Ignacio Baladán ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de que será padre de un niño junto a su pareja Natalia Segura. En una entrevista con Magaly Medina, el uruguayo expresó que para estar oficialmente con la colombiana olvidó a varias de sus salientes.

Ignacio Baladán es un popular chico reality que ha incursionado en la pastelería y tiene una relación formal con la colombiana Natalia Segura, una querida influencer. En el programa de Magaly Medina, compartió una nota sobre las declaraciones del uruguayo en su podcast, donde afirmó estar muy enamorado de su pareja y futura madre de su hijo. Además, que decidió madurar para estar con ella.

"Yo le dije las cosas de verdad, que tenía una vida con mucha experiencia y realmente no quiero jugar contigo, una necesidad de protegerla que nunca me había pasado. Me la hizo difícil pagarle los pasajes al amigo, a ella, todo para que venga, sí me costo. Fue ese fin de semana que estuvimos por todos lados, ya tuve que sacar todas las mañas", expresó.