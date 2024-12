Milett Figueroa llora por comentarios de hijas de Marcelo Tinelli en adelanto de "Los Tinelli": "Papelón"

La serie "Los Tinelli", que se estrenará el próximo 17 de enero en Amazon Prime, ha generado gran expectativa entre los seguidores de Marcelo Tinelli, especialmente por la presencia de la modelo peruana Milett Figueroa, quien aparece en el adelanto de la serie enfrentándose a las tensas reacciones de las hijas del famoso conductor argentino.

En el tráiler oficial de la serie "Los Tinelli" de Amazon Prime, se puede ver cómo Milett Figueroa llega a la mansión de Punta del Este, donde la familia de Marcelo Tinelli se reúne cada año. Sin embargo, la sorpresa de la llegada de Milett no fue bien recibida por sus hijas.

Marcelo, en un momento algo inesperado, les anuncia: "Me olvidé de contarles que invité a mi nueva novia, Milett, a mi casa" , causando incomodidad inmediata entre sus hijas. La reacción de Candelaria Tinelli fue evidente: "Me parece que capaz antes lo tendría que haber hablado" , dijo molesta.

Por su parte, Micaela Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, cuestionó la decisión de su padre con comentarios duros.

"Si yo estuviese conociendo un novio y voy tres meses, claramente no me vendría acá, a la casa de Uruguay", expresó Micaela, haciendo notar su malestar con la situación. Pero la que fue aún más fría fue Juanita Tinelli, quien simplemente sentenció: "Yo no lo conozco".