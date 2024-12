Christian Thorsen revela cuál era el final original de su personaje en AFHS: ¡Nunca salió!

Christian Thorsen, quien interpretó a Raúl del Prado en la popular serie "Al fondo hay sitio", sorprendió al revelar detalles del final original de su personaje, que nunca se transmitió. En una entrevista reciente, el actor compartió su vivencia en el programa y cómo su salida de la teleserie resultó ser un acontecimiento inesperado.

Christian Thorsen, recordado por su papel como Raúl del Prado en la exitosa serie "Al fondo hay sitio", compartió pormenores sobre el final que su personaje iba a tener y cómo fue su abrupta salida del programa. En una reciente entrevista, el actor confesó que su despido fue inesperado y que, además, su personaje iba a tener un final muy diferente al que los fanáticos vieron.

Christian Thorsen recordó que su relación con la producción de "Al fondo hay sitio" no fue siempre perfecta. A pesar de su éxito en la serie, su salida fue repentina y fría, ya que recibió la noticia de su despido mediante una llamada telefónica de Efraín Aguilar, el entonces director de la serie.

"A mí me hubiera encantado que me hubieran llamado a la oficina, me dieran la mano y me dijeran 'Christian, ya no vas más, gracias por todo'" , comento, mostrando cómo se sintió ante la falta de consideración.

A pesar de esta salida, Christian Thorsen recuerda con cariño su paso por Al fondo hay sitio y el personaje de Raúl, quien fue el interés amoroso de Charito, interpretada por Mónica Sánchez. Sin embargo, lo más impactante de su revelación fue el final que originalmente estaba previsto para su personaje.

La historia de Raúl del Prado con Charito terminó siendo reemplazada por el vínculo de Charito con Koky Reyes, el personaje interpretado por Paul Vega. Esta decisión fue tomada sin tener en cuenta el final planeado originalmente, lo que dejó a Thorsen con un sabor amargo sobre su salida.

"Me sacaron para ahorrarse mi sueldo. Como no estábamos en planilla, era fácil sacarte y después traerte de nuevo, con la excusa de que el personaje estaba de viaje. Yo sé que esa era la intención conmigo. El guionista dijo: 'Qué pena que Christian haya demandado al canal porque su personaje hubiera terminado con 'Charito'. Pero bueno, así es la vida'" , recordó el actor, mencionando cómo la situación se manejó internamente en la producción.

Aunque "Al fondo hay sitio" regresó con nuevas temporadas en 2022, Thorsen dejó claro que no tiene intención de volver al programa. Aseguró que su decisión no tiene que ver con preferencias personales, sino con su opinión sobre las condiciones laborales dentro de la serie y el tipo de humor que esta maneja.

"El humor de burlarse del otro no me gusta, no es sano, no es bueno. Lamentablemente, el humor peruano va por ese lado (...) He visto muy poco (de las nuevas temporadas), entiendo que es difícil para los guionistas encontrar más historias", expresó Thorsen, señalando cómo el estilo de humor que caracteriza la serie no coincide con su visión de lo que la televisión peruana necesita.