¿Flechada? Rosángela Espinoza aclara los rumores de romance con chico reality Piero Arenas

Rosángela Espinoza habló por primera vez sobre su presunta vinculación sentimental con el chico reality Piero Arenas, quien es su compañero en Esto es Guerra. La influencer aclaró que no tienen ninguna relación y que los videos que hacían para redes sociales eran simplemente contenido.

En una reciente entrevista que la 'chica selfie' concedió a un conocido diario local, confesó que se encuentra soltera desde hace bastante tiempo, aunque manifestó su deseo de que algo bonito llegue a su vida.

Además, hizo énfasis en que no tiene una relación con Piero Arenas e incluso se vio obligada a dejar de crear contenido con él para que sus seguidores no sigan especulando sobre su vida sentimental.

"No, ni con él ni con ninguno. Es por eso que tuve que parar mi contenido (videos para redes), porque me estaban vinculando mucho y yo tampoco puedo dar a entender cosas que no son. Esa no es la realidad. Ahora voy a tener más cuidado con el contenido que hago", indicó a Trome.