Gisela Valcárcel deja pistas sobre su gran retorno a la televisión: "Hacia allá me dirijo"

Gisela Valcárcel es una de las figuras más representativas de la televisión peruana. Tras ausentarse de la pantalla chica por varios años, recientes rumores señalan que pronto podría regresar. En este contexto, la popular "Señito" se pronunció al respecto y aclaró si volveremos a verla próximamente en televisión.

¿Gisela Valcárcel regresa a la TV?

La madre de Ethel Pozo es muy activa en redes sociales y, en las últimas semanas, ha compartido imágenes de sus viajes por Estados Unidos y Europa. Además, suele mostrar su día a día, incluyendo su rutina de alimentación y ejercicios.

Sin embargo, esta vez sorprendió al tomarse unos minutos para referirse a los fuertes rumores sobre su regreso a la pantalla chica en 2025. Para tristeza de sus seguidores, señaló que nada es seguro por el momento.

"Saliendo de una conversación entre mujeres fabulosas, hay tantas instituciones que en el país hacen el bien y hacia allá me dirijo (...) Por si acaso, se está diciendo por allí que yo estaría en un canal u otro, eso no es verdad. Cuando yo esté en un lugar, ustedes serán los primeros en enterarse, aquí, en mis redes", comentó a través de Instagram.

¿Gisela fue amiga de Andrés Hurtado?

Gisela Valcárcel se mostró incómoda al ser cuestionada sobre su relación con Andrés Hurtado. Durante un evento reciente, específicamente en la salida del concierto de Paul McCartney, la famosa 'Señito' fue abordada por un reportero de "Amor y Fuego", quien no dudó en preguntarle sobre su amistad con el controvertido presentador y sus hijas, Josetty y Génesis Hurtado.

La incómoda situación comenzó cuando el reportero le preguntó: "¿Qué opinión tienes sobre Andrés Hurtado y lo que le está pasando en estos momentos?". Inmediatamente, la expresión de Gisela mostró su desagrado y dejó claro que no iba a opinar sobre el tema. "Seguro que lo mismo que tú (opinas). ¡Imagínate!", respondió con tono cortante.

El reportero, tratando de obtener más información, insistió: "¿Tú has sido amigo de él, no?". Fue entonces cuando Gisela, visiblemente molesta, reaccionó. "Sí ustedes han venido por eso, han perdido su tiempo. Perdón, papito. Sé que estás buscando noticia, pero ahora no lo vas a encontrar", afirmó con firmeza. Para cerrar, añadió: "Un día hablaré lo que quiera hablar o lo que ustedes deseen, pero ahora no".

De esta forma, Gisela Valcárcel negó tener un proyecto concreto para regresar a la televisión en 2025. No obstante, los rumores sobre su posible retorno con un gran proyecto siguen creciendo.