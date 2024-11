Giselo revela que vendió las cervezas que sobraron en la boda de Brunella Horna: "Creen que soy tonto"

En el programa "América Hoy", Brunella Horna quedó sorprendida al descubrir que Edson Dávila, más conocido como Giselo, decidió sacar provecho de las cervezas que le regaló tras su matrimonio. Durante la emisión, Giselo no dudó en confesar, entre risas, que en lugar de consumir las bebidas, las vendió, generando risas y comentarios en el set.

Todo comenzó cuando Brunella compartió que, tras su gran boda con Richard Acuña el 7 de enero de 2023, le regaló las cervezas sobrantes a Giselo. Sin embargo, lo que parecía un gesto de generosidad terminó siendo una sorpresa. Giselo no se las tomó, sino que las utilizó para hacer su propio negocio.

En el set de América Hoy, Giselo fue cuestionado sobre este detalle y no dudó en soltar la bomba: "No me lo tomé todo, las vendí, creen que soy tonto... Hice una fiesta y vendí la cerveza. Todo es negocio, tú me enseñaste, Brunella... Inteligencia", dijo, mientras todos en el programa no podían evitar reírse ante tal confesión.