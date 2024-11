Carlos Zambrano amenazó a reportero en plena vía pública: "Te quito la cámara y te pego"

Carlos Zambrano, futbolista de la Selección Peruana, volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no por sus habilidades en el campo, sino por un incidente de mal comportamiento en la vía pública a un reportero que intentó entrevistarlo, en imágenes que salieron hoy 26 de noviembre en "Amor y Fuego".

El sábado 23 de noviembre, mientras Carlos Zambrano salía de una discoteca en Miraflores junto a su esposa Marcia Succar, el futbolista se mostró molesto con un reportero de "Amor y Fuego", quien intentó entrevistarlo sobre la Selección Peruana.

El reportero de "Amor y Fuego" se acercó al futbolista y le dijo: "Carlos, ¿cómo estás? Para Amor y Fuego". Sin embargo, la respuesta de Zambrano fue agresiva desde el inicio. "Mano, con todo respeto, salí de acá que no quiero hablar. Yo no hablo con ustedes, saben. No te hablo más. Mano, salí dos segundos, porque no te hablo más, que te quito la cámara y te pego, a ustedes dos", amenazó el jugador al reportero y al camarógrafo, visiblemente alterado.