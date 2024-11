Rodrigo González 'chotea' carta notarial de Magaly Medina ¿Cómo reaccionó la 'Urraca'?

La periodista Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV La Firme', publicó un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram después de que Iván Paredes, abogado de Rodrigo González, conductor de 'Amor y Fuego', afirmara que no responderán a la carta notarial por difamación, ya que consideran que no está debidamente fundamentada.

Esto no habría sido tomado de la mejor manera por Magaly Medina, quien lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La periodista Magaly Medina causó sorpresa en redes sociales al publicar un mensaje pocas horas después de que el abogado de Rodrigo González aclarara que no responderán a la carta notarial de la "urraca", ya que no consideran que se haya cometido difamación.

"En ninguna parte tú dices el nombre de Magaly Medina, no te has referida a ella. Dice que le has nombrado de manera indirecta y se pone la soga al cuello porque está diciendo que esta carta está mal hecha (...) luego habla de conjeturas, pero conjeturas no son afirmaciones", dijo este martes el abogado Iván Paredes, mientras Rodrigo González solo abrió su boca para decir: "Es una incongruencia".