Magaly Medina envió carta notarial a Peluchín y abogado señala: "No pierdas tu tiempo, no vamos a responder"

La tensión entre Magaly Medina y Rodrigo González, mejor conocido como Peluchín, sigue en aumento. Esta vez, la conductora de "Magaly TV La Firme" decidió enviarle una carta notarial por difamación. Sin embargo, el abogado de Peluchín, Iván Paredes, aseguró que no responderán a la carta, ya que no cumple con los requisitos legales para proceder.

Magaly Medina acusa a Rodrigo González de difamación

Todo comenzó cuando Rodrigo González reveló en "Amor y Fuego" que había recibido una carta notarial de parte de Magaly Medina, quien lo acusa de difamación debido a las especulaciones que ha lanzado sobre el caso de Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín".

"Ha llegado una carta del estudio Benji Espinoza abogados, abogado de Magaly Medina", dijo Peluchín. La carta, según el abogado de González, está mal fundamentada porque no se basó en afirmaciones directas, sino en insinuaciones.

Iván Paredes explicó que cuando alguien envía una carta notarial por difamación, debe estar basada en "afirmaciones directas y exactas", algo que no se dio en este caso.

"Si no es así, es una pérdida de tiempo", afirmó el abogado, dejando claro que no consideran que haya motivos para que la carta tenga validez legal.

El contenido de la carta de Magaly Medina

En la misiva de Magaly Medina, según Paredes, se menciona que Rodrigo González hizo "insinuaciones difamatorias" sin mencionarla directamente.

"Dice, 'realizó insinuaciones difamatorias contra mi persona, no señaládome directamente, pero sí de manera evidente', es contradictorio, ahí ya empezó mal. Luego hace todo un párrafo, con copia de lo que dices, en ninguna parte dice Magaly Medina... Después en el punto 3, dice que tu 'discurso no solo es tendencioso, sino que se ha dirigido a mi persona de manera indirecta', lo dice a cada rato... solos se están poniendo la soga al cuello porque están diciendo que esta carta está mal hecha", explicó el abogado, destacando que la carta de Magaly Medina no cumple con los requisitos legales necesarios para una demanda de difamación.

Paredes también leyó partes de la carta y aclaró que no hay un nombre mencionado de manera directa, lo que pone en duda el fundamento de la misma.

"Hablan de conjeturas, pero el Derecho Penal sanciona afirmaciones. Para nada uno puede pretender denunciar a alguien por difamación cuando es algo indirecto o una insinuación. Esta carta ni merece entrar al fondo del asunto, ", subrayó el letrado, dejando claro su punto.

Rodrigo González se muestra tranquilo

Rodrigo González, por su parte, reaccionó de manera calmada ante la carta notarial. Se mantuvo casi todo el tiempo en silencio cuando su abogado se explayaba sobre el documento legal enviado por Magaly Medina.

Sin embargo, en un momento, Peluchín rompió su silencio para decir: "Es una incongruencia", expresando así su punto de vista en su programa "Amor y Fuego".

El abogado de Rodrigo González da su opinión. Iván Paredes fue más allá y aconsejó a Rodrigo González que no pierda su tiempo respondiendo a la carta de Magaly Medina.

"No pierdas tu tiempo, no vamos a responder, no por estrategia, sino porque no cumple los requisitos para que sea respondida. Mi consejo es que no pierdas tu tiempo y sigue con tu programa como hasta ahora", dijo el abogado de "Peluchín".

Paredes agregó que la carta no tiene bases legales y que solo podría ser un intento de llamar la atención o generar polémica.

"Que pretendas denunciar sin haber dicho su nombre, es pérdida de tiempo (...) yo creo que más allá es quizá hacer un poco de escándalo, de quizá querer enfrentarse contigo, de figuretear, pero no es un tema legal", sentenció.

¿Qué sigue para Magaly y Rodrigo? Parece que esta disputa no tiene fin. Aunque Magaly Medina intentó tomar medidas legales contra Rodrigo González, el abogado de "Peluchín" aseguró que no responderán a la carta. Con esta postura, el conductor de "Amor y Fuego" continúa con su programa y no se deja intimidar por las acciones de la conductora de "Magaly TV La Firme".