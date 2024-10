Magaly pagó exorbitante reparación civil a Lucho Cáceres tras perder juicio: "Iba a regresar a la cárcel"

Magaly Medina perdió el juicio que Lucho Cáceres le interpuso por difamación y calumnia en 2019, y tras ello pagó la reparación civil que la justicia peruana dictaminó. El actor confirmó que la conductora corría el riesgo de ir a prisión si no realizaba el depósito correspondiente en el banco.

Recientemente, Cáceres ganó la demanda contra la conductora de 'Magaly TV: La Firme'. La batalla legal duró aproximadamente cuatro años, y Magaly fue sentenciada en tres instancias consecutivas, lo que la obligó finalmente a pagar la reparación civil.

El actor concedió una entrevista a un conocido medio, donde aseguró que Medina había retrasado el pago, pero que el juez le dio un ultimátum: o hacía el depósito, o regresaba a la cárcel. Fue entonces cuando Magaly cumplió con el pago.

"Me parece que fue una actitud caprichosa porque ya estaba señalado en las normas de conducta, con la condición de que esa prisión suspendida se volviera efectiva si no cumplía. Ella estaba retrasando el pago, pero ahora ya hizo la consignación en el banco. (...) Cuando el juez le dijo que tenía tres días para hacerlo, lo hizo, iba a regresar a la cárcel ", declaró Cáceres en diálogo con el Grupo La República.

Cabe resaltar que Magaly Medina realizó el pago de 70,000 soles tras perder el juicio contra Lucho Cáceres; de no haberlo hecho, habría enfrentado una condena de prisión.

Tras perder el juicio hace unas semanas, la popular 'Urraca' no dudó en manifestar su molestia. En una entrevista, Magaly Medina calificó la decisión del Poder Judicial como injusta. Según explicó, el juicio se basó únicamente en las pruebas que presentó el actor Lucho Cáceres, sin que ella tuviera la oportunidad de defenderse como correspondía.

"Hasta ahora no se pudieron exhibir las pruebas que mi abogado peleó por presentar. En un juicio, el denunciado tiene derecho a una legítima defensa, y no se puede condenar solo tomando en cuenta la versión del acusador. Eso me parece inaudito", declaró Magaly para Infobae.