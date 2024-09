Gabriel Calvo contra Lucho Cáceres: Muerte de Alberto Fujimori genera polémica entre artistas

La muerte de Alberto Fujimori continúa dividiendo al país, sobre todo en las redes sociales. Mientras algunos lo consideran el mejor presidente de Perú por su "victoria contra el terrorismo", otros lo ven como un dictador responsable de miles de muertes durante el conflicto armado interno en la década de los noventa.

Tal es el caso entre Gabriel Calvo y Lucho Cáceres, quienes han protagonizado una tensa discusión en las redes sociales entorno a la muerte de Alberto Fujimori. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En medio de la polémica que se desata en las redes sociales tras la muerte de Alberto Fujimori, los actores Gabriel Calvo y Lucho Cáceres se enfrentaron en una disputa, tomando cada uno una postura diferente y lanzándose varios ataques a través de sus historias en Instagram, lo cual ha llamado la atención de los usuarios.

La controversia comenzó en el podcast de YouTube de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, donde discutieron las críticas de figuras del entretenimiento sobre la muerte de Alberto Fujimori, mencionando a Tatiana Astengo y Mónica Sánchez, quienes publicaron un tuit al respecto. "Esto es increíble", fue la reacción del actor Calvo.

Lucho Cáceres compartió un extracto del video en sus historias de Instagram con un mensaje dedicado a su colega. "A ver, levántame el dedito a mi Gabriel Calvo. Que no aceptes comentarios con los que no estás de acuerdo no significa que seas malcriado. Fue un asesino corrupto, ladrón y cobarde" , arremetió Lucho Cáceres.

"Cómo puede decir que no sea malcriado cuando ha sido el más malcriado de todos durante toda su carrera televisiva. Y no solamente ha sido malcriado frente a cámaras, sino también detrás de cámaras. Y bueno, Luchito, a mí no me vas a florear mi hacer el bacán. Vivo en un país libre y puedo hacer dedito a quién se me de la gana", respondió Gabriel Calvo.