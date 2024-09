Carlos Carlín sorprende al confesar que lleva años en abstinencia sexual: "Estoy tranquilo"

¡Increíble pero cierto! El actor Carlos Carlín dejó a todos en shock luego de confesar que lleva muchos años en abstinencia sexual. En una reciente entrevista con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", el querido exintegrante de Pataclaun habló abiertamente sobre su vida íntima y las razones por las que ha decidido vivir sin relaciones sexuales.

El querido actor Carlos Carlín dejó a más de uno con la boca abierta tras hacer una inesperada confesión en una entrevista con Magaly Medina. Durante su aparición en "Magaly TV La Firme", el popular exintegrante de Pataclaun reveló que lleva años en abstinencia sexual y habló sobre cómo ha manejado su vida personal en este tiempo.

Todo comenzó cuando Magaly, fiel a su estilo, le preguntó sobre su vida personal, especialmente sobre su situación amorosa y sexual. Carlín, sin tapujos, reveló que hace bastante tiempo no tiene encuentros íntimos.

"Ya no me acuerdo... estoy tranquilo solo", dijo el actor, dejando claro que no le preocupa en absoluto esta decisión. Según él, disfruta de su soledad y no siente la necesidad de compartir su vida con alguien en este momento.