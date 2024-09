Carlos Carlín se confiesa sobre su orientación sexual: "He probado todas las cremas"

El actor Carlos Carlín dejó a más de uno sorprendido luego de revelar en una entrevista exclusiva para el programa de Magaly Medina sobre sus preferencias sexuales dejando entrever que a pesar de que aún no se ha enamorado considera que cuando llegue el amor no importará si este venga de un hombre o de una mujer.

El popular actor de la recordada serie 'Pataclaun' aseguró que todavía guarda la esperanza de convertirse en padre a pesar de que ya pasó la base 5.

El equipo de Magaly Medina visitó en la privacidad de su domicilio a Carlos Carlín para conocer un poco más de su día a día y es que comediante vive solo acompañado de sus dos perritas que fueron rescatadas, los 3 han formado una familia alejados de los humanos ya que Carlín asegura que mientras más viejo se vuelve más alejado de las personas desea estar.

Sin embargo, en un momento de la entrevista, el reportero cuestionó a Carlín sobre el amor y el por qué todavía no ha formado una familia con una mujer, sin embargo, el actor aseguró que el amor todavía no ha tocado su puerta a pesar de 'haber probado de todo'.

"Yo soy una ameba, he probado de todo en mi vida, tengo 53 años y ahora soy una ameba" , dijo Carlos Carlín, es decir, según Magaly el término de 'ameba' se le aplica a toda persona que ya no tiene deseo sexual.

Pese a su respuesta, el reportero insistió en si Carlos se considera una persona bisexual a lo que el actor no tuvo problemas en asentir ya que es un hombre hecho y derecho que no tiene miedo a amar.

"Sí, si quieres ponerme un término, puedes ponerme el término que quieras. He probado todas las cremas y lo he dicho toda la vida", agregó.

Es importante recalcar que Carlos Carlín ofrecerá un show llamado 'Rudo' en donde revela episodios de su vida personal e incluso se animó a contar en la entrevista que tuvo una infancia difícil ya que no le gustaba el fútbol y su padre jamás dijo alguna lisura en casa.

"Soy yo contando historias de mi vida que no he contado. Ser hombre en el Perú también es complicado, sobre todo para alguien al que no le gustaba el fútbol de chibolo, que no ha crecido en una casa de fútbol, mi papá no hablaba lisuras", dijo el actor.