Marcelo Tinelli defiende que Milett Figueroa sea jurado del "Cantando 2024": "Canta muy bien"

¡Se pronunció! Marcelo Tinelli no se quedó callado y salió al frente para defender a su pareja, Milett Figueroa, luego de que fuera duramente criticada tras ser elegida como jurado en el reality argentino "Cantando 2024". A muchos no les cayó bien esta noticia y aseguraron que la peruana fue seleccionada por su relación con el famoso conductor, pero Tinelli fue claro y la respaldó al 100%.

Marcelo Tinelli, el reconocido presentador argentino, salió en defensa de su pareja Milett Figueroa tras las duras críticas a la modelo y actriz peruana por ser elegida como jurado en el reality "Cantando 2024".

La prensa argentina si Milett tenía las capacidades para ocupar ese rol, sugiriendo que su relación con Tinelli fue la verdadera razón de su nombramiento. Tinelli fue directo en su respuesta ante los comentarios malintencionados.

Además, no dudó en elogiar a Milett, destacando su talento para el canto y el baile. Y resaltó que estará al lado de grandes figuras de la televisión argentina.

Una relación seria. No solo habló de lo profesional. Tinelli también aprovechó para aclarar cómo va su relación con Milett Figueroa.

Las críticas no solo fueron por su relación con Tinelli, sino también porque algunos dudan de las capacidades de Milett para estar en un jurado de canto. Sin embargo, Marcelo se encargó de poner las cosas en su sitio y recordó que la actriz ha estudiado para ello.

Una elección pensada. Tinelli también explicó que no eligió a Milett solo por ser su pareja, sino porque confía en lo que puede aportar al programa.

"Me parecía interesante ver a una persona que nunca había estado en un jurado como Milett, que baila y canta muy bien. Es un certamen de canto, y me parecía bueno que estuviera. Me gusta cómo se expresa la gente de Perú, y Milett es muy respetuosa y sabe mucho de canto", comentó el conductor argentino, reafirmando su confianza en la ex chica reality.