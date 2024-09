Luis Fernando niega romance con Pamela López tras presunto reencuentro: "No tengo nada con la señora"

El empresario Luis Fernando Rodríguez se refirió a los rumores de una supuesta relación sentimental con Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva. Rodríguez fue abordado por las cámaras del programa "Amor y Fuego" en el aeropuerto, donde le realizaron diferentes preguntas al respecto.

Cabe resaltar que 'Amor y Fuego' presentó imágenes sobre un presunto reencuentro entre ambos. Conoce más detalles a continuación.

El programa de espectáculos 'Amor y Fuego' presentó imágenes sobre un presunto reencuentro entre Pamela López y Luis Fernando Rodríguez. Ante ello, los reporteros del especio televisivo abordaron al empresario para realizarle consultas al respecto.

Ante ello, Luis Fernando evitó dar respuestas sobre este polémico tema y negó tener algún vínculo sentimental con la aún esposa de Christian Cueva. "Ya he dicho, no tengo nada con la señora. No tengo nada más que decir", respondió al reportero cuando le preguntó por las imágenes en las que aparece abrazando a López.