Almendra Gomelsky en desacuerdo con película de "Nubeluz": "Están tocando lo más triste y feo"

Almendra Gomelsky, la recordada dalina de "Nubeluz", ha mostrado su total desacuerdo con la nueva película "Sube a mi nube", que trata sobre la historia del exitoso programa infantil. La conductora no ha dudado en expresar su molestia porque la cinta se enfoca en la trágica muerte de su compañera Mónica Santa María, dejando de lado los momentos más felices del show.

"No están tocando lo más bonito de la nube, sino lo triste y lo más feo. Por eso prefiero seguir recordándolo a mi manera y con mi verdad" , comentó Almendra durante una entrevista con "Amor y Fuego". La animadora, que fue una de las caras más queridas del programa, no está de acuerdo con la manera en que se ha abordado la historia en la película.

La exdalina aclaró que no está interesada en ver la película, ya que siente que se está usando la tragedia de Mónica Santa María para promocionarla, algo que considera inapropiado.

Un enfoque en la salud mental. A pesar de su descontento con la película, Almendra señaló que si el objetivo de la cinta es crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y la prevención de la depresión, podría estar de acuerdo con ese enfoque.

Almendra expresó su confianza en que los realizadores, a quienes conoce y respeta, tratarán el tema con el debido respeto. Ella espera y revelo estar "segura" de que abordarán el tema con respeto.

Almendra también reveló que, aunque fue contactada por los productores antes de la pandemia, decidió no formar parte de "Sube a mi nube". Esto debido a discrepancias con el enfoque que se le dio a la historia.

"Me llamaron antes de la pandemia con la idea de realizar esta película. Me explicaron un poco lo que querían hacer y me pidieron ayuda para la difusión, pero les dije que no estaba interesada, ya que no me convencía el enfoque que estaban dando", explicó.