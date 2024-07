Agustín Lozano sobre la polémica fiesta de Cueva y Carrillo: "Tengo mucho respeto por el hincha"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, habló sobre la polémica fiesta en la que estuvieron Christian Cueva y André Carrillo tras la eliminación de Perú en la Copa América 2024. Lozano fue claro en decir su punto de vista.

"Nunca me meto en la vida privada de las personas. Siempre tengo mucho respeto por el hincha y soy respetuoso de las opiniones, pero no soy partidario de opinar de algo en lo que no tengo participación. La única persona que tendrá la responsabilidad de decir quién es convocado y quién no es el comando técnico. Y el comando técnico sabrá qué condiciones y cualidades tendrá en cuenta para convocar a un jugador", declaró Lozano a los medios.