André Carrillo confiesa que teme regresar a Alianza Lima: ¡Cueva tiene mucho que ver!

El delantero de la selección peruana, André Carrillo, ha hablado sobre la posibilidad de regresar a Alianza Lima. En una conversación con Jefferson Farfán, Carrillo mencionó su temor de volver al club blanquiazul, involucrando a su compañero Christian Cueva en su explicación.

La referencia de Carrillo a Cueva se basa en un incidente de 2015, cuando Christian Cueva fue agredido por hinchas de Alianza Lima tras una mala campaña en la Copa Libertadores. Ante la pregunta de Farfán sobre si ha pensado volver al club, André explicó que no quiere vivir una experiencia similar a la de Cueva.

"Lo he pensado de todas maneras, lo he pensado, pero tengo miedo que me pase lo que le pasó a Cueva. Claro, no quiero estar con el ojo hinchado", reiteró el jugador de 33 años, actualmente en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.