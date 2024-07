Pamela Franco reaparece en 'Consume Perú' tras escándalo con Christian Cueva ¿No la despidieron?

La cantante de cumbia Pamela Franco ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta por volver a estar presuntamente vinculada con el futbolista Christian Cueva, quien anunció el fin de su relación con su esposa Pamela López. Ante ello, Rodrigo González reveló en su programa que la cumbiambeera habría sido separada de su programa 'Consume Perú'.

No obstante, en la más reciente edición del programa de América Televisión, Pamela Franco estuvo presente, lo cual niega que haya sido despedida de dicho espacio televisivo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Pamela Franco reaparece en Consume Perú

La cantante de Cumbia Pamela Franco volvió a aparecer el sábado por la tarde en Consume Perú, el programa que presenta junto a Alejandra Baigorria, Carloncho y Gino Pesaressi. Hubo rumores de que había sido apartada del programa de América Televisión después del escándalo con Christian Cueva esta semana.

Recordemos que Rodrigo González reveló a inicios de semana esta posible 'bomba' sobre el presunto despido de la cantante de cumbia del programa de América de Televisión. "Noticia de última hora, me informan que Pamela Franco ya no habría grabado el último programa al que pertenece y los productores le informaron que después del escándalo quedó fuera del show (...) Se quedó sin empleo, le está pasando factura este comportamiento", indicó el popular Peluchín.

No obstante, esto habría quedado desmentido luego de que Pamela Franco reapareciera en el programa sabatino de América Televisión al lado de sus compañeros. Ante ello, no se supo más al respecto, pues la cantante de cumbia no brindó declaraciones sobre este tema.

Tendría nueva pareja

Pamela Franco fue abordada por un reportero de Magaly TV, La Firme, quien le preguntó sobre una posible relación con Christian Cueva después de que la camioneta de 'Aladino' fuera vista en su fiesta de cumpleaños. La cantante de cumbia fue cuestionada acerca de la presencia de Christian Cueva en dicho evento. En su respuesta, evitó responder directamente y manifestó su incomodidad por la presencia del reportero.

"Tengo mi novio que me ha auspiciado todo (en referencia a su fiesta de cumpleaños) y muy pronto lo van a saber", respondió Pamela Franco bastante cansada de las preguntas del reportero de Magaly Medina antes de meterse en su auto.

Además, cuando le preguntaron por Christian Cueva, ella respondió que tiene muchos pretendientes. «Tengo un montón de pretendientes, así que sepan que estoy soltera», declaró Pamela Franco para las cámaras de Magaly Medina.