Delany López, saliente de Jefferson Farfán, niega indirectas contra Darinka Ramírez: "Mis videos son contenido"

Delany López, reconocida por su estrecha vinculo con Jefferson Farfán, llevó a cabo una transmisión en directo en sus plataformas sociales y volvió a abordar las presuntas indirectas que le envía a Darinka Ramírez, madre de la más reciente hija del popular futbolista "Foquita".

Por tal motivo, la saliente de Jefferson Farfán, afirmó que no tiene nada en contra de nadie y dejó en claro que ella no se pelea con ninguna persona. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Delany López niega indirectas contra Darinka Ramírez

Durante la transmisión en vivo, Delany López afirmó que no tiene intención de enviar indirectas o ataques a Darinka Ramírez porque no desea entrar en conflictos con nadie, especialmente por un hombre. Los seguidores aprovecharon para preguntarle sobre la controversia mediática con Darinka.

"Se inventó que le quité el novio, para hacerme quedar como villana... Está bien que te moleste mi existencia, pero ¿odiarme por un hombre que ya no es tuyo?". Estas declaraciones surgieron después de que Darinka sugiriera que Farfán la había dejado por alguien "que no se baña".

Por tal motivo, Delany López dejó en claro que no tiene ninguna intención de tener un conflicto con alguien. Incluso, reveló que sus videos son pasados y solo son contenido para sus redes sociales.

"¿Qué indirectas? Ya he explicado yo que ese tipo de videos los subo hace años. No es de ahorita, es de hace años. Pueden fijarse en mis primeros videos, son ese tipo de contenido. Es contenido", afirmó categóricamente.

"¿Quién va a ponerse a exponer su vida privada en TikTok. Yo no me pelearía por nadie, por nada ni por nadie", enfatizó dejando en claro que no quiere exponer su vida privada.

¿Quién es Delany López?

Delany López ha captado la atención de los medios recientemente por su relación cercana con el exfutbolista Jefferson Farfán. Además, López estuvo previamente casada con el futbolista Alexi Gómez, con quien tiene un hijo. Su matrimonio con Gómez terminó en medio de acusaciones de maltrato físico y emocional, así como litigios por pensión alimenticia en el año 2021.

En ese sentido, Delany atrajo nuevamente la atención pública a principios de 2024 debido a rumores sobre una posible relación con Jefferson Farfán. Estos rumores cobraron fuerza después de que se les viera juntos en múltiples ocasiones, incluyendo celebraciones familiares y eventos sociales.

Se especula que pasaron juntos el Día de San Valentín, y más tarde, Delany asistió al cumpleaños de la madre de Farfán, lo que aumentó las especulaciones sobre su relación. Ante ello, se ha convertido en un personaje de sumo interés para la farándula peruana.