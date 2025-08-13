Romina Gachoy afirma que Angie Jibaja no puede hablar de sus hijos en redes: "Tiene una orden judicial que se lo prohíbe"

Luego de que Angie Jibaja denunciara públicamente a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy de torturar a sus hijos, el cantante puso una nueva denuncia en su contra. Además, la uruguaya reveló que la modelo tendría una orden que le prohíbe hablar de los niños

Angie Jibaja tiene prohibido hablar de los niños en redes y TV

Por medio del programa 'Ponte en la cola', presentaron la llamada que realizaron con Romina Gachoy sobre las recientes acusaciones de Angie Jibaja en contra de ella y su esposo, así como la denuncia que han puesto en contra de la peruana.

"Creo que cada uno saca sus conclusiones de quién viene esas palabras, es una persona que no está en sus cabales. Entonces, no hay nada que responder, simplemente nosotros ahora estamos tomando medidas legales. Todo es llevado por la justicia, mostrándole al juez muchas cosas", expresó.

Además, también menciona que Angie Jibaja tiene una orden judicial desde hace muchos años donde se le prohíbe hablar de sus dos hijos en algún medio de comunicación o redes sociales. Entonces, al realizar esa denuncia pública en su cuenta de TikTok, habría cometido desacatado nuevamente.

"También hay un desacato porque ha salido a hablar y mencionar a los chicos cuando ella tiene una orden judicial que se lo prohíbe, bueno son varias cosas", señaló.

Romina Gachoy revela que Angie Jibaja tiene prohibido hablar de los niños. Fuente: Ponte en la cola pic.twitter.com/qUKQKLWvAm — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 14, 2025

Protegen a los niños

Ante todas esta nueva acusación de Angie Jibaja contra ellos, Romina revela que decidieron darse un viaje familiar para que los niños se desconecten de todo lo que viene sucediendo en su entorno. La uruguaya menciona que están cuidando y protegiendo a los pequeños junto a Jean Paul, además de comentar que ya no hablará sobre el tema porque se resolverá de manera judicial.

"Nosotros nos fuimos unos días de vacaciones, hemos estado intentando que los chicos disfruten, que la pasen bien, estar desconectados con el mar. O sea, nos toca cuidarlos, protegernos ante cualquier situación y así como estamos, estamos bien. No puedo hablar tanto del tema, creo que no vale la pena, no es necesario", señaló ante el programa de TV.

Finalmente, Romina Gachoy menciona que junto a Jean Paul Santa María estarían protegiendo a los niños de toda la polémica que viene acusando Angie Jibaja en su contra. Además, afirma que todo se está tomando por medidas legales por medio de denuncias por sus acusaciones y desacatar la prohibición de hablar de sus hijos en redes y medio de comunicación.