¿Nuevo amor? Cristorata es captado muy cariñoso con cantante uruguaya tras perder en 'La Noche Dorada'

El streamer peruano Cristorata está en boca de todos, pero no por su desempeño en el ring, sino por un aparente beso que ha dado la vuelta en redes. Tras su participación en 'La Noche Dorada', fue captado en actitudes cariñosas con la cantante uruguaya Agus Padilla.

El evento se realizó el sábado 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós. Durante la noche, varios creadores de contenido se enfrentaron en peleas de box. El combate final fue entre Cristorata y Cañita, donde este último ganó por decisión unánime. Cristorata, cuyo nombre real es Cristopher Puente Viena, no ocultó su tristeza por la derrota.

"Nunca he ganado nada en mi vida. Quise en este momento, gracias a Dios, haber ganado. No me dio la oportunidad, pero va a haber una revancha", dijo muy conmovido.