Greissy no pudo responder a polémica pregunta en 'EVDLV': Milena Zárate estaba involucrada

Greissy Ortega volvió a presentarse en El valor de la verdad después de varios años, para contar la terrible experiencia que le tocó vivir al lado del padre de sus tres primeros hijos, Ítalo Villaseca. Sin embargo, hubo una pregunta que la colombiana no pudo responder debido a que uno de los invitados utilizó un comodín.

Greissy no respondió una pregunta relacionada a Milena

El programa transcurría con normalidad y, en la pregunta 13, Beto Ortiz formuló un cuestionamiento que podía dejar muy mal parada a Milena Zárate, hermana de Greissy, con quien se ha enfrentado en más de una oportunidad a través de redes sociales y medios de comunicación.

"¿Trató Milena de atropellar a tu hija?", consultó el periodista. No obstante, Randol Pastor, actual novio de Greissy, utilizó el botón rojo para evitar que la pregunta fuera respondida, lo cual causó curiosidad en el conductor.

Randol explicó que tomó la decisión de utilizar el comodín porque no quería que Greissy siguiera hablando de su hermana Milena. Beto Ortiz usó la pregunta de repuesto, la cual fue mucho más dura, ya que reveló un terrible momento que vivió Greissy tras perder a un hijo.

Cabe resaltar que Milena y Greissy han tenido más de una pelea a lo largo de los años y, aunque en algún momento se mostraron cercanas y en paz, volvieron a distanciarse poco tiempo después. Sin embargo, Milena siempre ha estado dispuesta a ver a los hijos de su hermana, ya que asegura quererlos mucho.

Greissy afirma Milena la encerró

Sentada en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad", Greissy Ortega aseguró que vivió un verdadero encierro en la casa de Milena Zárate. La exbailarina explicó que este hecho ocurrió cuando tenía 18 años. Lo que más impactó al público fue que ella misma confirmó la pregunta del polígrafo.

"¿Te secuestraron en el departamento de Milena?", y Greissy respondió que: "Sí", a lo que la máquina señaló "Verdad".

Según su testimonio, Milena y su hermano Juan Carlos Ulloa la vigilaban para evitar que saliera. Confesó que quería denunciar lo que había sufrido.

"Milena me quitó las llaves, se quedó con mi celular y por eso trae a mi hermano Juan Carlos", dijo con la voz entrecortada. "Mi hermano se fijaba si yo me salía o no, tenía intención de irlos a denunciar...", agregó.

De esta manera, la participación de Greissy Ortega en El valor de la verdad volvió a encender la polémica familiar y aunque evitó responder una pregunta sobre Milena Zárate, quedó claro que las diferencias entre ambas siguen latentes, pese a los intentos de mantener una relación cordial.