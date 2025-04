¡En shock! Beto Ortiz sorprendió al streamer Cristorata dándole un beso en vivo

Cristorata es un reconocido streamer que hace unas semanas tuvo una transmisión en vivo con el presentador Beto Ortiz. Tras juntarse nuevamente para cocinar juntos, el conductor de 'El valor de la verdad' sorprendió al joven con un beso.

El pasado 7 de abril, Cristorata invitó al presentador Beto Ortiz nuevamente a formar parte de una transmisión en vivo. En esta ocasión, ambos estuvieron preparando una causa rellena donde estuvieron compartiendo juntos. Al final del en vivo, el conductor del programa 'El Valor de la Verdad' le hizo recordar al streamer, la promesa que le habría realizado para que vaya a grabar con él.

Al parecer, el joven streamer le habría prometido darle un beso al presentador al final del programa en vivo. Es así que cuando se estaban despidiendo, Beto le hace recordar la promesa y le pide que cumpla, ya que por eso habría aceptado ir. Ante ello, Cristorata afirma que es tímido para hacer eso frente a las cámaras, pero de pronto Ortiz lo sorprende dándole un beso en la mejilla dejando en desconcierto al chico.

"Tú me dijiste que si voy y cocino, al final... tú te ofreciste, así que cumple tu palabra", menciona Beto y Cristorata responde: "Pero Beto con cámara yo no puedo dar un beso (¿Por qué no?) Porque son tímido". Es así como el presentador le dice: "Entonces que no nos vean", para al final robarle un beso en la mejilla.