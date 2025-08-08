¿Otro bebé con Ignacio Baladán? Natalia Segura sorprende: "Voy a ser mamá por segunda vez"

¡Una más para la familia! Natalia Segura sorprendió a sus seguidores al anunciar que desea ser mamá por segunda vez. La influencer colombiana, esposa de Ignacio Baladán, confesó que tiene ganas de darle un hermanito a su pequeño Lucca, a pesar de que antes no lo tenía en sus planes.

Natalia Segura asegura que será otra vez mamá con Ignacio Baladán

A través de sus redes sociales, Natalia Segura compartió su emoción con sus seguidores en sus historias de Instagram. Aunque dio a luz a Lucca en abril de este año y pensaba esperar un tiempo más, ahora cambió de opinión.

"Voy a ser mamá por segunda vez. Dijiste, dijiste, que van a ser días de un segundo baby Lucca. Necesito que me digan si esto es normal para las mamás primerizas, si se les alborota el ovario", comentó entre risas.

La influencer contó que durante un viaje a Guatapé con Ignacio, su bebé y unos amigos, empezó a pensar en lo bonito que sería que Lucca crezca con un hermanito de edad cercana. Al ver a los hijos de sus amistades jugando juntos, sintió esa necesidad de repetir la experiencia.

08.08.25 | Natalia Segura quiere tener otro hijo con Ignacio Baladán. Fuente: Instagram de Natalia Segura pic.twitter.com/NWYoos9Ney — @ghelanma (@ghelanma) August 8, 2025

Aunque ya había conversado con Ignacio sobre tener otro bebé, la idea era hacerlo más adelante. "Yo había hablado con mi esposo y le había dicho que si nosotros vamos a ser papás de nuevo será en dos o tres años... Yo quiero que si baby Lucca va a tener un hermanito o hermanito sea como contemporáneo. Siento que lo que quiero es que mi hijo crezca con su partner y que no se quede solito", expresó.

Sin embargo, Natalia Segura también admitió que este deseo la tiene un poco confundida. Aunque igual ya tiene las cosas un poco claras: su bebé tendrá un hermanito o hermanita.

"Siento en este momento de mi vida que yo no quiero ser mamá de nuevo, pero quiero que baby Lucca tenga un hermano o hermana", reveló en sus historias.

También, comentó que duda sobre cuándo tener otro hijo. Pero de lo que está segura es que no será en 10 años.

08.08.25 | Natalia Segura quiere tener otro hijo con Ignacio Baladán pronto. Fuente: Instagram de Natalia Segura pic.twitter.com/P7dx73g3Rg — @ghelanma (@ghelanma) August 8, 2025

"Qué hermoso sería verlo con su hermanito o su hermanita que tengan la misma edad, porque ni siquiera es como que diga. 'No, primero va uno y en 10 años el otro'. No, mi princesa. Si he de ser mamá, lo soy de una vez otra vez. Así que, ayúdenme ustedes voten porque sea mamá otra vez. Lo estaremos leyendo en los comentarios. El caso es que sí", dijo La Segura.

La salud de Natalia sigue siendo un reto

Pese a su alegría, Natalia no dejó de lado los problemas que enfrenta a diario. Ella sufre una neuropatía causada por una cirugía fallida con biopolímeros y por los restos de un proyectil cerca de su columna.

"Cuando di a luz, en los tiempos en que cargaba muchísimo a mi bebé, se me empezó a inflamar la zona donde tengo un retiro de proyectil. No puedo por mi dolor, no sé qué tengo", confesó con la voz entrecortada en una ocasión anterior.

Este dolor la ha limitado en varios momentos importantes como madre, pero eso no le quita las ganas de seguir creciendo como familia junto a Ignacio.

Natalia Segura está ilusionada con volver a ser mamá. Aunque su salud sigue siendo un reto, su amor por Lucca y el deseo de verlo crecer con un hermanito podrían hacer que la cigüeña llegue antes de lo planeado. ¿Se viene el segundo baby Baladán? ¡Los fans ya cruzan los dedos!