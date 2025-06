La Uchulú revela todo sobre sus cirugías: "Somos como Pokémon, seguimos evolucionando"

La Uchulú impactó al reaparecer en televisión y contar sin filtros sobre su cambio físico. En una entrevista con el programa "La Noche Habla", la querida tiktoker abrió las puertas de su casa para enseñar su nueva imagen y contar todo sobre sus cirugías.

La Uchulú detalla sus operaciones

La popular tiktoker y comediante, La Uchulú, sorprendió a todos al contar detalles nunca antes revelados sobre las cirugías que ha pasado para lograr la imagen que hoy luce con orgullo. En una entrevista exclusiva con el programa "La Noche Habla", abrió las puertas de su casa y no se guardó nada.

"No nací, pero me transformé. Bechitos", fue lo primero que dijo La Uchulú, dejando claro que está feliz con su evolución y que todo lo ha hecho por amor propio.

Cinco retoquitos en tres operaciones. La Uchulú contó que ya se ha hecho varias intervenciones. Entre las más comentadas está la operación que se hizo en Tailandia: la famosa vaginoplastia.

"A ver, hasta el momento me he operado cinco cosas en tres intervenciones quirúrgicas", confesó. "Que me fui a Tailandia con mi mamá, me hice, obviamente la puchaina... Yo escogí el efecto diamante, obviamente, porque se vea más bonito", dijo divertida.

Pero no se quedó ahí. También reveló que se quitó la manzana de Adán con una cirugía llamada condrolaringoplastia.

"Y también me quité la manzanita, ustedes pueden ver acá la cicatricita que todavía está en recuperación", explicó mientras mostraba su cuello.

Más curvas y cintura marcada. Aprovechando que ya estaba en el quirófano, La Uchulú decidió aumentar sus curvas con una lipotransferencia. Otra de las intervenciones fue una luxación de costilla, con la que buscó marcar más su figura.

"Salió de aquí de los bracitos. Pueden por acá notar un poquito todavía los moretones. Me la pusieron obviamente acá y acá un poquito", contó señalando su cuerpo. "No te hacen... no te cortan la piel, solamente es un huequito y lo doblan. No es que te lo rompen", aclaró. Fiel a su estilo divertido, La Uchulú soltó: "Podrás esconder la anaconda, pero jamás la manzana. Pues déjame decirte que sí se puede operar y se puede ocultar", afirmó con una sonrisa.

La Uchulú ha ido mostrando su proceso paso a paso en redes sociales, incluyendo el tratamiento hormonal, rinoplastia, aumento de busto y todo lo que la ha llevado a sentirse segura y contenta consigo misma.

Sueños de amor y familia

A pesar de todos los cambios físicos, La Uchulú dejó claro que aún tiene metas por cumplir. Incluso lanzó una divertida frase en relación al anime Pokémon.

"El tema de familia, pues tener un bebé, tener mi marido que me quiera, que me ame, me respete, seguir evolucionando un poco más... o sea, somos como el Pokémon, primera, segunda y tercera etapa", cerró con ilusión.

Con humor y valentía, La Uchulú demuestra que los cambios sí se pueden hacer, siempre y cuando sean por uno mismo. Y ella, como siempre, lo hace a su estilo: sin filtros y con mucha chispa.