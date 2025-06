La Uchulú estaría buscando cambiarse de nombre y habla sobre la posibilidad de tener hijos: "Un proceso"

La Uchulú sigue generando controversia en el espectáculo peruano debido a las múltiples cirugías a las que se ha sometido para convertirse en mujer. Sin embargo, esta vez sorprendió al anunciar que estaría en un proceso para cambiarse de nombre y, además, que tendría en mente tener hijos y formar una familia.

¿La Uchulú quiere quedar embarazada?

La joven originaria de Pucallpa es muy abierta respecto a las cirugías que se ha realizado con la finalidad de conseguir un aspecto 100 % femenino. Es así que abrió una caja de preguntas en sus redes sociales para que sus seguidores le consultaran lo que deseen.

"¿Has pensado cambiarte el nombre?", fue una de las preguntas que le dejaron. La respuesta de La Uchulú sorprendió a todos, ya que, al parecer, sí tiene en mente cambiar su identidad en el DNI. "Actualmente estoy en un proceso con lo de mi nombre" , indicó.

Uchulú estaría por cambiarse el nombre

Aunque no ha revelado si pretende cambiarse el nombre, lo más probable es que esté buscando adoptar uno femenino. Recordemos que la única mujer trans que logró esto en el Perú fue Namin Timoyco, quien fue reconocida legalmente como mujer en nuestro país.

En otra pregunta que respondió, La Uchulú fue consultada sobre la posibilidad de realizarse una cirugía para quedar embarazada. Sin embargo, la influencer descartó esto, ya que actualmente no existe un procedimiento que permita a una mujer trans quedar embarazada.

"Ja, ja, ja, no se puede, yo no puedo quedar embarazada... aún no existe esa operación", dijo La Uchulú, dejando entrever que, por ahora, no ha considerado la posibilidad de convertirse en madre.

La Uchulú se hizo 3 cirugías en un solo dia

La Uchulú sorprendió a sus seguidores al anunciar que se ha sometido a más cirugías estéticas con el objetivo de conseguir la figura deseada. La influencer pasó por el quirófano y se realizó tres cirugías en un mismo día. Ahora se encuentra feliz con los resultados mientras lleva su proceso de posoperatorio.

Las primeras noticias de los 'retoquitos' que se hizo La Uchulú fueron informadas a través de sus redes sociales. Sin embargo, esta mañana se conectó con el programa América Hoy para contar más detalles de los procedimientos a los que se sometió.

La Uchulú se realizó una condrolaringoplastia (cirugía para reducir la manzana de Adán), una lipotransferencia y una luxación de costillas. Todas las cirugías fueron realizadas el mismo día, lo cual sorprendió a sus seguidores y a los conductores de América Hoy.

Es así que, La Uchulú continúa compartiendo su proceso de transformación con sus seguidores, mostrando autenticidad, y aunque no tiene en mente ser madre por ahora, mantiene firme su intención de cambiar de nombre y construir una vida plena, con identidad y una familia propia.