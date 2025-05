Milena Zárate contó que le reconstruyeron su nariz tras cuatro cirugías: "Me había dado cáncer de piel"

La cantante Milena Zárate conmovió a todos en el programa "Esta Noche" al contar uno de los momentos más difíciles de su vida: perdió la mitad de su nariz por un agresivo cáncer de piel cuando tenía apenas 20 años. La artista reveló que también sufrió tuberculosis y pasó por múltiples operaciones.

Durante la entrevista en "Esta Noche", Milena Zárate contó que todo comenzó cuando trabajaba en una orquesta. Fue ahí donde su salud comenzó a complicarse seriamente.

"Entré a trabajar a una orquesta y me dio tuberculosis en los ganglios, y a mí (previamente) ya me había dado cáncer de piel y había perdido la mitad de mi nariz. Debido a eso me dio la tuberculosis" , confesó.

La Chola Chabuca no dudó en presentarla como una mujer valiente que ha vencido muchas batallas. Y Milena se sinceró.

A lo largo del proceso, Milena tuvo que someterse a varias operaciones para eliminar el cáncer. Las operaciones también afectaron su rostro, ya que tuvo que ser reconstruido en parte.

"Tuve cuatro cirugías para poderme sacar todo, porque me volvía a salir positivo una y otra vez", relató. "Me hicieron colgajo en la cara, me dejaron un hueco. Me sacaron cartílago de la costilla una vez, pero también me sacaron de las orejas para reconstruirme esta ala de acá (nariz), que ya bueno, ya pasa piola", explicó Milena con valentía.