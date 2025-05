Milena Zárate revela que perdió a su hijo cuando tenía solo 8 meses: "Tuvo tres paros cardíacos esa noche"

La cantante colombiana Milena Zárate conmovió a todos al contar en el programa "Esta Noche" uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su bebé cuando solo tenía 8 meses. Entre lágrimas, recordó cómo lo cuidó día tras día mientras él luchaba por vivir.

Durante la entrevista con la Chola Chabuca en "Esta Noche", Milena Zárate fue consultada sobre una imagen de su adolescencia. Al verla, la conductora le preguntó cuánto tiempo tuvo a su hijo entre sus brazos. Milena respondió que 8 meses, con la voz entrecortada.

Contó que, con solo 16 años, trabajaba vendiendo hamburguesas y perros calientes en Bucaramanga desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, y durante el día estaba en el hospital al lado de su hijo.

"Yo lo vi agonizar 8 meses, Chola. Todos los días de mi vida lo vi agonizar", relató con profundo dolor. La artista dijo que el día que su hijo falleció, sufrió tres paros cardíacos durante la madrugada.

"Yo trabajé esa noche hasta las 6 de la mañana, llegué a casa y me dormí. Me levanté tarde, corrí al hospital, pero no me dejaron entrar hasta el horario de visitas", explicó.