¡Insólito! Darinka Ramírez confiesa que Farfán le pidió intimidad estando embarazada: "Fue raro"

Durante su participación en "El Valor de la Verdad", Darinka Ramírez impactó al contar un hecho inesperado. La joven reveló que Jefferson Farfán, tras enterarse de su embarazo, no solo le propuso que se fueran a vivir a Estados Unidos para mantener todo en secreto... ¡sino que también le pidió tener intimidad ese mismo día!

Quedaron en encontrarse para hablar del embarazo. Todo ocurrió cuando Farfán la citó en un Airbnb para conversar sobre la llegada de su hija. Aunque sus padres estaban preocupados por ese encuentro, Darinka decidió ir.

"Me propuso irme fuera del país, a Estados Unidos. No quería que se enteren de mi niña. Desde ese momento coordinamos que no la firmaría hasta el año de nacida. Yo me negué (viajar) porque iba a ser madre primeriza y quedamos que no se iba a exponer el tema, solo a nivel familiar" , contó Darinka.

La sorprendió con propuesta íntima. Pero lo que más le impactó fue que, en plena charla sobre su embarazo, Farfán le lanzó una propuesta totalmente inesperada: ¡le pidió tener intimidad!

"Fue raro porque en un momento me estaba mandando a otro país y después al al rato que yo tenía que retirarme de Airbnb, se acercó hacia mí, me tocó la barriga y me dijo: 'Vamos al cuarto'... Yo me negué porque yo estaba con el shock de ser mamá y mis padres estaban afuera. No lo veía por meses y tener intimidad lo veía raro. Como te digo, no ha sido muy caballero desde un principio", confesó, visiblemente incómoda.