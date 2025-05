'La Pánfila' revela tenso enfrentamiento con Dorita Orbegoso tras una broma: "Me quería comer viva"

María Victoria Santana, conocida en el mundo artístico como 'La Pánfila', volvió a acaparar la atención tras contar un episodio complicado que vivió con Dorita Orbegoso durante una grabación televisiva. La actriz cómica, recordada por su estilo irreverente, narró cómo un comentario durante un sketch casi desata un conflicto con la modelo, pero aclaró que ahora mantienen una buena relación.

En una entrevista para el programa 'Café con la Chevez' de Trome, 'La Pánfila' recordó un momento tenso ocurrido en las grabaciones de un sketch llamado 'Los idénticos', transmitido por canal 4. Según contó, ella tenía total libertad para improvisar y bromear, sin imaginar que una de sus bromas afectaría a Dorita Orbegoso.

"Me dijeron tú lúcete, que no te importa nada, acá se improvisa todo, se chacotea, se bromea. Entonces yo dije a Dorita le dicen perro fino, ¿por qué? Porque recién le han cortado las orejas. Ja, ja, ja funcionó, pero abajo en el camerino Dorita me comía viva", relató la actriz.