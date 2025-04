La Pánfila se disculpa con Yiddá por uso del mismo nombre en shows: "Desiste de la solicitud de Indecopi"

¡No se queda callada! La Pánfila sorprendió a todos al pedir disculpas públicas a Yiddá Eslava, luego de los fuertes comentarios que lanzó sobre la excombatiente. Sin embargo, aprovechó para enviarle un claro mensaje: quiere que desista del registro del nombre 'Mamá con huevos' en Indecopi.

Todo se originó por el uso del nombre 'Mamá con huevos' para sus shows. La Pánfila y Yiddá Eslava registraron el título y esto desató un enfrentamiento legal que fue subiendo de tono. María Victoria Santana, conocida como La Pánfila, salió al frente para asumir su error.

Pero aunque reconoció su falta, también dejó en claro que espera que Yiddá tome cartas en el asunto y retire la solicitud de Indecopi.

"Le pido que yo soy gente y una mujer adulta y estoy reconociendo que cometí un error, me estoy disculpando, ella también desista de la solicitud de Indecopi y, bueno, si se equivocó, solucionemos. Porque cambiar el nombre no es nada. En Indecopi sigue la solicitud de registro" , declaró firme.

Por eso, Ethel Pozo le consultó a la actriz cómica por qué no registró el nombre del show en Indecopi, si ya llevaba varios años trabajando con ese título. Fue entonces que Pozo explicó que, según Yiddá, ella había intentado registrarlo, pero no sabía que otra persona ya lo estaba usando.

"Cuando es un nombre comercial, no necesita registro. Basta con demostrar el uso... Hasta me has grabado videos invitando. Además, en el medio de los actores de teatro, nunca nos hacemos esas jugadas, cada quien respeta el trabajo del otro. Nadie se atreve. Nos apoyamos... Ahora, Yiddá, que tiene un gran equipo y me multiplica por cero, ¿no tenía Google para buscar 'Mamá con huevos' y ver que ya existía?", comentó La Pánfila.