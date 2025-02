Ethel Pozo reacciona ante inesperado comentario de Edson Dávila sobre su rostro: ¿Qué pasó?

Ethel Pozo y Edson Dávila, más conocido como Giselo, protagonizaron un divertido momento durante su visita a Megaplaza Independencia, donde asistieron junto a Janet Barboza para compartir con los fans del programa "América Hoy". Sin embargo, un comentario de Edson sobre el rostro de Ethel sorprendió a todos y desató carcajadas.

¿Edson Dávila le encontró "retoques" a Ethel Pozo?

Todo quedó registrado en un video que Ethel Pozo compartió en sus redes sociales. En las imágenes, se puede ver a ambos conductores sentados mientras Edson la observa fijamente, lo que llamó la atención de la hija de Gisela Valcárcel.

"¡Qué horrible! Estás como las señoras mayores que miran para ver si te has hecho la cirugía. ¿Estás que me miras, no? ¡Estás como las señoras mayores!", reclamó Ethel entre risas.

Fue en ese momento cuando Edson, con su característico humor, comentó algo que dejó a todos boquiabiertos y desató carcajadas entre los presentes.

05.02.25 | Edson Dávila sorprende a Ethel Pozo con insólito comentario sobre su rostro y ella tiene inesperada reacción. Fuente: Instagram de Ethel Pozo pic.twitter.com/6R8Efi5IUR — @ghelanma (@ghelanma) February 6, 2025

"No, es que... estoy viendo los hilos tensores", mencionó Edson. La reacción de Ethel no se hizo esperar y, entre risas nerviosas, le dijo en broma: "¡Qué estúpido eres!".

Por su lado, Giselo se estiraba la cara con las manos, insinuando que ella se había hecho algún retoque en la cara

"Oye, la gente está loca. Ya creen que yo me he hecho todo", comentó Ethel, tratando de aclarar el tema. Pero Edson, incrédulo, le preguntó nuevamente: "¿Nada?". La conductora no se quedó callada y respondió con humor: "No, nada, hermano, esto de acá no más, acá la baja", dijo señalando su pecho, recordando que lo único que se ha hecho es una reducción de busto.

Giselo sigue con la broma y sorprende a Ethel Pozo

Edson, fiel a su estilo, continuó con el chiste y recordó una reciente declaración de Laura Bozzo, quien mencionó que algunas personas se realizan procedimientos estéticos que les jalan la piel desde las orejas.

"Tú sabes que ahora salió Laura Bozzo diciendo que se pegan por acá (mejillas) unas cosas y luego se pegan por acá (detrás de las orejas). Te jala todo de acá atrás", comentó el conductor.Ethel, entre sorprendida y divertida, no dejó pasar el comentario y le respondió con ironía: "¿Pero tú crees que necesito? Qué malo eres".

Para seguir con la broma, Ethel decidió "quejarse" con el productor de "América Hoy", Armando, quien al parecer estaba presente.

"Mira cómo me mira, Armando, como si me hubiera hecho algo en la cara. Está así, así me habla", dijo imitando la expresión de Edson. Finalmente, Edson soltó una frase que hizo reír a todos: "Estaba viendo los hilos tensores, pero no hay", dejando claro que todo era parte de su clásico sentido del humor.

Ethel compartió el video en Instagram, etiquetando a Edson y escribió que el conductor se pasó, dejando claro que todo fue un momento divertido.

Sin duda, Ethel Pozo y Edson Dávila, en una divertida visita a Megaplaza Independencia, protagonizaron un momento hilarante que quedó registrado en redes sociales. Edson, conocido como Giselo, bromeó sobre posibles retoques estéticos de Ethel, desatando risas entre los presentes y sus seguidores.