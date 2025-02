Laura Bozzo vuelve triunfal a 'La casa de los Famosos All Stars' y afirma: "La momia está de regreso"

Laura Bozzo está de vuelta en 'La Casa de los Famosos All Stars' y, fiel a su estilo, hizo una entrada explosiva que desató una ola de comentarios en redes sociales. La conductora peruana aseguró que llega recargada y lista para la revancha, prometiendo momentos inolvidables y muchos memes.

"La momia está de regreso, recargada y por la revancha, porque la primera vez me agarraron de tontita un poco, pero ahora vengo con todo", dijo Laura durante su presentación. Con esta declaración, dejó en claro que no piensa repetir los errores del pasado y que su estrategia será distinta.

El reality de Telemundo reúne a algunas de las personalidades más polémicas de ediciones anteriores, y la participación de Bozzo es una de las más esperadas. Su presencia no solo garantiza entretenimiento, sino también conflictos y frases memorables que seguramente se viralizarán en redes.

"¿Quieren show? ¿Quieren jugar conmigo? Pues prepárense porque vengo recargada. ¡Que pase el desgraciado!, llegó la señorita Laura", exclamó la presentadora, provocando la euforia del público. La frase hizo recordar sus momentos más icónicos en televisión, dejando claro que no pasará desapercibida.

Usuarios en redes ya han convertido su regreso en tendencia, destacando su sentido del humor y su inigualable estilo. Con memes y reacciones, los fans anticipan que Laura Bozzo será una de las protagonistas más comentadas de esta temporada del reality. 'La Casa de los Famosos All Stars' apenas comienza, y con Laura Bozzo en competencia, todo apunta a que será una edición llena de momentos virales y polémicos.

La polémica vuelve a rodear a la conductora peruana Laura Bozzo, quien enfrentará un nuevo fallo judicial en su contra. La presentadora fue condenada por la justicia mexicana a pagar dos millones de pesos mexicanos a los actores Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación y daño moral.

Los comentarios en cuestión fueron realizados por Laura Bozzo, en 2020 durante su segmento "Laura Opina", emitido en el programa "El Gordo y la Flaca" . En ese espacio, la conductora hizo críticas sobre la relación sentimental que había entre los actores Soto y Baeva. La conductora, mencionó duros calificativos hacía la actriz dando a entender que cómo mujer no la representaba entre otras cosas.

En diciembre de 2024, la corte mexicana falló a favor de los demandantes, estableciendo la millonaria indemnización. Sin embargo, Laura Bozzo no tardó en pronunciarse al respecto.

"Ya se apeló, lo voy a ganar. Aquí hay libertad de expresión. Como soy abogada, ni me preocupo, porque sé que no hay nada", declaró la conductora, quien además argumentó que sus comentarios no eran declaraciones formales, sino opiniones emitidas en un programa de televisión.