Magaly Medina y su contundente respuesta a Cristian Zuárez tras insultarla ¿Alista demanda?

La conductora Magaly Medina no se quedó callada ante los ataques de Cristian Zuárez, ex de Laura Bozzo, quien la insultó tras los recientes premios Martin Fierro. La Urraca dejó claro que no tolerará faltas de respeto y que su respuesta será a través de otros medios, indicando que podría proceder legalmente.

Durante una reciente transmisión, Cristian Zuárez arremetió contra Magaly, afirmando: "El hecho de que tú seas una desgraciada no significa que los demás sean infelices. Capaz que ella es infeliz". Estas declaraciones generaron revuelo en el mundo del espectáculo, donde la tensión entre ambos personajes aumentó. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina 'cuadra' a Cristian Zuárez tras insultarla

En respuesta a los insultos de Cristian Zuárez, Magaly Medina optó por no darles el protagonismo que merecen en su programa. En ese sentido, la periodista sostuvo que su respuesta se la enviará al argentino a través de otros medios, lo cual podría significar que tome medidas legales.

"Yo no voy a honrar tus insultos con una respuesta en mi programa", afirmó, dejando entrever que la situación se manejará de otra manera. La conductora enfatizó que "para él hay otro tipo de respuesta y otro medio por el que se dará respuesta", sugiriendo que la controversia seguirá.

Cabe resaltar que este hecho ha causado una ola de reacciones en las redes sociales, ya que algunos han salido en defensa de Magaly Medina, mientras otro grupo de internautas ha respaldado las declaraciones del argentino Cristian Zuárez. Todo indica que la polémica continuará en las siguiente semanas.

Laura Bozzo respaldó a Cristian Zuárez

La reciente controversia entre Magaly Medina y Cristian Zuárez ha llamado la atención de los usuarios, tras las críticas de la periodista hacia el argentino por su intento de acaparar la atención al recibir un premio Martín Fierro, que corresponde a los comediantes de 'Hablando Huevadas'. En respuesta, Zuárez ha contraatacado, generando un fuerte altercado contra la 'Urraca'.

En medio de este enfrentamiento, Laura Bozzo ha decidido intervenir, defendiendo a su expareja tras ser señalado como 'mantenido'. La conductora se comunicó con Zuárez durante una entrevista en el programa 'Amor y fuego', sorprendiendo a muchos con su apoyo en este problema.

"Hay que ser honesto en esta vida. Toda la música del programa la hiciste tú. Todos aquellos que están hablando esas idioteces no conocen a Laura Bozzo, ni te conocen (...) Tú tenías un sueldo en Televisa alrededor de 10 mil dólares, has tenido mucho dinero que has ganado en Telemundo", resaltó la presentadora.

Por último, lejos de que la situación se calme, Magaly Medina dejó entrever que podría proceder legalmente ante los insultos del argentino Cristian Zuárez. Esto significaría que el problema sea aún más grande.