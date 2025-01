La actriz cómica Pashi Pashi' revela sufrir acoso tras recibir oferta millonaria para tener un hijo: "Lo denuncie"

La venezolana Mayulis Del Valle, conocida como 'Pashi Pashi' por su carismática participación en el programa JB en ATV, continúa conquistando a su audiencia con su humor y autenticidad. Recientemente, la actriz cómica generó gran interés tras anunciar su salida del espacio liderado por Jorge Benavides. Ahora, vuelve a captar la atención con declaraciones que revelan aspectos poco conocidos de su vida personal y profesional.

En una entrevista para el programa "Todo se Filtra", 'Pashi Pashi' habló abiertamente sobre sus humildes inicios en el Perú, tras emigrar de Venezuela, y compartió una peculiar anécdota que marcó su vida. La actriz narró cómo un hombre, con quien inicialmente mantenía una amistad, terminó acosándola y le ofreció 50,000 dólares a cambio de tener un hijo juntos.

"Al inicio fue una amistad, porque él siempre me compraba agua, pero luego se volvió enfermiza. Me acosaba. Era ingeniero de minas y me propuso tener un hijo a cambio de 50,000 dólares, diciendo que sería algo hermoso", relató la actriz.