Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Gabriela Serpa contra 'urracos' de Puro Floro

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado tras la grave denuncia de Gabriela Serpa contra los conductores de 'Puro Floro', Gianfranco Pérez y Jhon Tirado, en el que rechazan contundentemente cualquier tipo de agresión hacia la actriz cómica.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que se ha puesto en contacto con la integrante de JB en ATV para ofrecerle apoyo tras el desagradable momento que vivió durante su más reciente participación en el podcast de los "urracos". Además, hicieron énfasis en la importancia de condenar cualquier tipo de violencia contra la mujer.

"El MIMP rechaza cualquier acto que vulnere la dignidad de las mujeres. A través del Programa Nacional Aurora, hemos tomado contacto con la actriz Gabriela Serpa a fin de poner a su disposición nuestros servicios especializados. Como sociedad, no debemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres", se lee en el comunicado.

El escándalo estalló hace unos días cuando Gabriela participó en el podcast Puro Floro, del cual salió en medio de lágrimas, ya que se sintió maltratada por los periodistas. Durante el programa, tocaron temas muy sensibles vinculados a su intimidad y se burlaron de su trabajo.

#Lima | El MIMP rechaza cualquier acto que vulnere la dignidad de las mujeres. A través del Programa Nacional Aurora hemos tomado contacto con la actriz Gabriela Serpa a fin de poner a su disposición nuestros servicios especializados. 🚨Como sociedad, no debemos tolerar ningún... pic.twitter.com/sYJxoFd1Tq

La modelo Gabriela Serpa ha decidido emprender acciones legales contra John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz, quienes son reporteros del programa de Magaly Medina. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la artista expresó su rechazo a los comentarios despectivos emitidos en el podcast Puro Floro, subrayando que "no podemos tolerar ningún tipo de violencia".

"Hago de conocimiento público que, luego de los eventos tan reprochables del pasado miércoles 18.12.2024 durante el desarrollo del stream Puro Floro, he decidido tomar las acciones legales respectivas; las cuales se encuentran a cargo del abogado Elio Riera Garro" , empezó diciendo en su comunicado.

"No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra la mujer. Agradezco todas las muestras de afecto y respaldo de las personas que me han brindado apoyo. A partir de la fecha, no brindaré más declaraciones sobre el tema, dejando todo en manos de la justicia a fin de que se proceda conforme a ley", acotó.