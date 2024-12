'Urracos' de Magaly se defienden de Curwen por ponerles calificativos: "Misógino a Julio Guzmán"

La polémica de los 'urracos' de Magaly Medina tras denigrar a Gabriela Serpa, ha sido criticado por muchos medios y otros programas de streaming como 'Habla Good'. Ahora, los reporteros de la 'urraca' salieron a defenderse de los calificativos que recibieron en medio de sus disculpas.

'Urracos' creen que no son misóginos

A través de las redes sociales, muchos artistas del medio han declarado sobre las acciones cuestionables de John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz en su podcast 'Puro Floro'. Entre ellos, está el periodista Curwen quien en las últimas semanas había entablado una amistad con Gabriela Serpa cuando fue invitada a su programa.

Durante el último programa de streaming de los 'urracos' de Magaly Medina, se disculparon por su actuar, pero afirmaron que no se merecían los adjetivos calificativos que recibieron. Ante ello, uno de los reporteros mencionó al ex candidato presidencial Julio Guzmán al querer defenderse.

"Pero Curwen, decir misóginos, dedicarnos varios adjetivos calificativos. Me hubiese gustado leerte y decirle misógino a Julio Guzmán por ejemplo. Cuando estaba en un departamento que se estaba incendiando, dejó a una mujer... ahí me hubiera gustado que tú le digas misógino porque dejarla sola en un lugar y abandonarla, me parece que sí es misógino ¿no?", expresó.

Esta forma de defenderse del 'urraco' no lo habría dejado bien parado entre los usuarios que no entendieron por qué mencionaron a Julio Guzmán. El influencer Ric de la Torre también opinó sobre ello y expresó que una disculpa no viene con limpiarse con otra figura.

"Debo decir que me debo poner del lado de él (Curwen), en el sentido que no puedes salir a pedir disculpas tratando de limpiarte de cierta manera. O sea no puedes decir 'ah yo la fregué, pero la otra persona también la fregó en su momento', se apechuga y punto", afirmó.

Curwen defendió a Gabriela Serpa

Como se recuerda, hace unas semanas Gabriela Serpa asistió al programa de streaming 'Habla Good' donde coqueteó con el periodista Curwen. Desde entonces entablaron una cercanía y salió a defenderla cuando los 'urracos' de Magaly la denigraron en su podcast.

A través de su podcast, Curwen afirmó que fue una violencia a la mujer por como trataron a la actriz cómica Gabriela Serpa. Hace unas horas, los reporteros de Magaly Medina quisieron defenderse y afirmaron que no deberían ser señalados como misóginos. Hasta el momento, se conoce que Gaby iniciará medidas legales contra los integrantes de 'Puro Floro'.