Anahí de Cárdenas anuncia su embarazo con tierna foto: "Este es el milagro más grande"

La actriz Anahí de Cárdenas es muy querida por el público y a tenido que atravesar por momentos muy complicados en su vida. Ahora, ha sorprendido con una maravillosa noticia en sus redes sociales, será mamá por primera vez.

Anahí de Cárdenas es una joven artista peruana recordada por varios papeles en películas y series de televisión como su interpretación de 'Rubí' en Al Fondo Hay Sitio. Durante los últimos años, la actriz ha participado en teatro y films peruanos, destacando por su talento y su gran valentía para luchar ante las adversidades.

A través de sus redes sociales, la joven informó de una hermosa noticia a sus seguidores. Con una fotografía y un conmovedor mensaje, informó que se convertirá en madre por primera vez junto a su esposo Elías Maya, con quién se casó hace dos años. La artista mostró su ecografía y una prueba de embarazo que dio positivo.

"Y la vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Pocas son las veces que me quedo sin palabras para expresar lo que siento, pero creo que después de todo lo que he vivido este es el milagro más grande. Te esperamos muy emocionados wibi️, nos haz hecho a tu papá y a mi, las personas más felices y afortunados del universo. Gracias, gracias, gracias", expresó en sus redes sociales.