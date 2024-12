Usuarios critican a Magaly por solo 'jalar las orejas' a sus reporteros: "Despidió al Dj, pero no a ellos"

En su último programa, Magaly Medina se pronunció sobre el comportamiento de sus reporteros en su podcast 'Puro Floro' cuando faltaron el respeto a Gabriela Serpa. Ante ello, la conductora de televisión afirmó que les dio 'jalón de orejas' por sus palabras.

Durante el programa de la popular 'urraca', se pronunció finalmente del accionas que habían realizado sus reporteros en su programa de streaming contra la actriz cómica Gabriela Serpa. Magaly Medina fue dura con sus palabras y afirmó que conversó con su reportero Gianfranco Pérez y que le llamó la atención.

Ante esto, muchos usuarios que veían el programa de Magaly expresaron su descontento por el accionar de la conductora. Muchos expresaron que debió despedir a sus reporteros ya que afirmaron que utilizaron 'cierta información' a causa de una investigación en su programa de TV. Otros afirmaron sentirse decepcionados con la 'urraca' por no ser más severa, como lo fue con su DJ.

"Y por qué no los despediste?", "Despidió a los Djs por poner música que no le gusta, pero a sus reporteros, no", "Amo a Magaly, pero ella es la primera en decir por ejemplo 'como el Grupo 5 puede tener un integrante así', pero por qué no despediste a tu reportero?", "Debió despedirlos, ya que él mencionó que durante la investigación para el programa de ella, dio con esa información y lo usó para fines personales", "Ahora da el ejemplo, despídelos", expresaron algunos usuarios.